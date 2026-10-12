Lãnh đạo xã Thăng Điền động viên doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu

Lãnh đạo xã Thăng Điền (bên trái) tặng hoa chúc mừng Phòng khám Đa khoa Đức Trí. Ảnh: GIANG BIÊN

Các đơn vị đến thăm gồm: Công ty May Trường Phú, Hợp tác xã Nấm Bình Tú (đều thuộc thôn Phước An); hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Quang nuôi cá chình (thôn Phước Mỹ); Hợp tác xã Nông nghiệp lúa giống Thăng Điền (thôn Xuân Phú); Phòng khám Đa khoa Đức Trí (thôn Kế Xuyên).

Lãnh đạo xã Thăng Điền động viên và ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Các đơn vị đã nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời góp phần vào công tác an sinh xã hội và tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng.

Địa phương cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo xã Thăng Điền thăm mô hình nuôi cá chình trong ao của anh Nguyễn Thanh Quang. Ảnh: GIANG BIÊN

Được biết, mô hình nuôi cá chình của anh Nguyễn Thanh Quang thả nuôi 6 ao cá từ đầu năm đến nay và đã xuất bán 5 tấn cá với giá 350.000 đồng/kg.

Hợp tác xã Nông nghiệp lúa giống Thăng Điền đã liên kết với nông dân các xã Thăng Điền, Thăng Phú để sản xuất và thu mua lúa giống, cung ứng ra thị trường.

Phòng khám Đa khoa Đức Trí hiện triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân các xã Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng Phú. Trung bình mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận khoảng 80-90 lượt bệnh nhân, có thời điểm cao điểm lên tới 120 lượt.

Trong khi đó, Công ty May Trường Phú đang tạo việc làm ổn định cho 50 lao động địa phương...