Người dân tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Ảnh: HUỲNH THANH

Tại hội nghị, người dân nêu nhiều ý kiến, kiến nghị xuất phát từ thực tế cuộc sống, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách và hạ tầng nông thôn.

Trong đó, nhiều ý kiến phản ánh vướng mắc liên quan việc hiến đất, thu hồi đất để làm đường nhưng chưa được điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số diện tích đất đã sử dụng ổn định nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; chế độ đối với người có công, người tham gia công tác ở cơ sở; công tác đền bù cây cối, hoa màu khi triển khai các công trình giao thông nông thôn…

Đại diện các ngành chuyên môn của xã và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực XVI đã giải đáp, hướng dẫn phương án xử lý đối với từng nhóm vấn đề. Những nội dung thuộc thẩm quyền được trao đổi, làm rõ tại hội nghị; các trường hợp còn vướng mắc được tiếp nhận để tiếp tục rà soát, giải quyết.

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà trả lời, giải quyết một số kiến nghị của người dân. Ảnh: HUỲNH THANH

Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà yêu cầu các ngành chuyên môn rà soát hồ sơ, làm rõ từng vụ việc, tập trung xử lý những tồn tại kéo dài, nhất là các vấn đề chưa thể trả lời ngay tại buổi đối thoại. Đối với các kiến nghị liên quan chế độ, chính sách, cần nghiên cứu, giải quyết đúng quy định, bảo đảm thấu tình, đạt lý.

Cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính và kiến nghị của người dân; những vấn đề chưa thể giải quyết phải được giải thích cụ thể, rõ ràng. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân; góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận giữa chính quyền với nhân dân.