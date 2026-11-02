Lãnh đạo xã Sín Chéng kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn

Đoàn đã khảo sát thực tế một số công trình, dự án trọng điểm, như: các tuyến đường giao thông liên thôn; công trình cải tạo, nâng cấp trường học; dự án xây dựng sân đỗ xe chợ Sín Chéng và một số công trình dân sinh khác.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công đường giao thông trên địa bàn.

Tại các tuyến đường giao thông nông thôn đang thi công, đoàn trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; gặp gỡ, trao đổi với một số hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó trao đổi, định hướng giải pháp phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án.

Đối với lĩnh vực giáo dục, đoàn đã kiểm tra công trình nhà bán trú tại Trường PTDTBT TH&THCS Nàn Sín (phân hiệu Thào Chư Phìn) và công trình xây dựng bờ kè tại Trường Mầm non Thào Chư Phìn.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra công trình cải tạo trường học thành nhà văn hóa tại thôn Sán Chá.

Đoàn công tác nắm tình hình tư tưởng của người dân.

Kết thúc chương trình kiểm tra, đồng chí Hoàng Trường Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; đồng thời phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn trong quá trình thi công. Các đồng chí cán bộ thôn cần tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo đồng thuận trong cộng đồng dân cư.