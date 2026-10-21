Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung thăm, tặng quà người cao tuổi ở thôn Thượng Đức. Ảnh: DUY THÁI

Tại các gia đình đến thăm, ông Nguyễn Phước Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Trung thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên các cụ vượt qua khó khăn, sống vui, sống khỏe; mong muốn các gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc chu đáo để người cao tuổi có cuộc sống tốt hơn.

Dịp này, lãnh đạo xã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các cụ.

Xã Quế Sơn Trung phối hợp khám mắt cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: DUY THÁI

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay, xã Quế Sơn Trung phối hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn tổ chức khám, tư vấn các bệnh lý về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho 580 người cao tuổi; đồng thời phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn khám bệnh tại nhà cho 122 người cao tuổi không thể đi lại.

Bên cạnh đó, Hội Người cao tuổi xã cùng 20 chi hội thôn tổ chức thăm hỏi, trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn.