Thanh niên xã Quế Sơn Trung nêu kiến nghị với lãnh đạo xã tại buổi đối thoại. Ảnh: DUY THÁI

Tại buổi đối thoại, thanh niên xã Quế Sơn Trung bày tỏ nguyện vọng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp, giải quyết việc làm; mong muốn được nâng cao kiến thức kinh doanh, hỗ trợ quảng bá sản phẩm và phát triển kinh tế trang trại.

Nhiều ý kiến đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển du lịch, khai thác tiềm năng thắng cảnh Suối Tiên, từng bước hình thành các dịch vụ lưu trú và du lịch trải nghiệm.

Thanh niên mong muốn được tập huấn kỹ năng số, trang bị kiến thức phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng; đề xuất đầu tư thêm sân chơi, khu thể thao, thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu nhi và đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo UBND xã và các ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp trực tiếp những vấn đề thanh niên quan tâm; khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Trọng tâm là hỗ trợ nguồn vốn khởi nghiệp, kết nối thị trường, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm và triển khai các giải pháp chuyển đổi số ở cơ sở.

Lãnh đạo UBND xã mong muốn thanh niên địa phương tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số ở các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất; tích cực tham gia các phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.