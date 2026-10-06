Lãnh đạo xã Phước Hữu thăm, chúc mừng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026

Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, trong 2 ngày 6 và 7-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hữu tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng và tặng quà các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, tín đồ tiêu biểu, ban quản lý các thôn và các đền, tháp trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Phước Hữu tặng quà Phó Cả sư Đổng Trường (thôn Hữu Đức).

Lãnh đạo xã Phước Hữu tặng quà gia đình ông Châu Thăng Long - tín đồ tiêu biểu (thôn Tân Đức).

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi đời sống, sức khỏe, tình hình sản xuất; đồng thời gửi lời chúc các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, tín đồ tiêu biểu và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón Lễ hội Katê năm 2026 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Phước Hữu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, tín đồ tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, mong muốn các chức sắc, chức việc, người có uy tín và tín đồ tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.