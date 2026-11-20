Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), ngày 20-11, xã Phước Hà tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các trường học trên địa bàn xã gồm: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà; Trường Mẫu giáo Phước Hà; Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám.

Lãnh đạo xã Phước Hà chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà.

Lãnh đạo xã Phước Hà chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám.

Lãnh đạo xã Phước Hà chúc mừng Trường Mẫu giáo Phước Hà.

Tại các trường, lãnh đạo xã đã thăm hỏi tình hình hoạt động, điều kiện giảng dạy, học tập và đời sống của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của các trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giảng dạy và giáo dục học sinh, nhất là trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã gửi lời chúc mừng đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo; mong muốn các trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và nhân cách.