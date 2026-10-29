Lãnh đạo xã Phúc Thịnh đối thoại trực tiếp với nhân dân

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng nhấn mạnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những phản ánh từ nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, hệ thống chính trị tại 26 thôn cần chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đời sống, kịp thời phản ánh để tập trung giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền của xã phải được chỉ đạo xử lý, các vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Thanh Hà

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng, trước khi diễn ra hội nghị, xã đã tiến hành phát phiếu lấy ý kiến nhân dân tại 26/26 thôn, với 260 phiếu phát ra và 260 phiếu thu về, tổng hợp 1.040 ý kiến, kiến nghị. Các nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và những vấn đề dân sinh được người dân quan tâm.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã đã thông tin đến người dân những vấn đề được quan tâm, có kiến nghị. Trong lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xã đã công khai danh sách các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và rà soát, đối chiếu dữ liệu.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Đối với đất công ích, đất xen kẹt và các trường hợp sử dụng đất chưa đúng quy định, UBND xã đã thống kê, rà soát, trường hợp có vi phạm sẽ được xử lý trong năm 2026.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn xã đang triển khai tại 96 dự án, với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Chính quyền xã tiếp tục rà soát nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tiến độ các dự án.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với đó, xã tăng cường kiểm tra trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các khu vực chợ Lắp Ghép, Bắc Hồng, Nam Hồng, Trung Oai và những điểm phát sinh vi phạm. Các đơn vị vệ sinh được yêu cầu tăng cường thu gom rác, xử lý điểm tồn đọng, nhà thầu thi công các dự án phải thu dọn đất đá, vật liệu, hoàn trả mặt bằng, hạn chế bụi bẩn ảnh hưởng đến đời sống người dân…

Tại hội nghị, người dân tiếp tục nêu 11 ý kiến bổ sung, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư. Các cơ quan chuyên môn của xã đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc trách nhiệm, đồng thời tiếp thu kiến nghị để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.