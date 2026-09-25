Lãnh đạo xã Phú Xuyên đối thoại với người dân, doanh nghiệp

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo xã Phú Xuyên với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu và người dân đã được nắm bắt khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; giới thiệu định hướng phát triển của xã theo quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Thời gian qua, xã Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và hoàn thiện kịch bản tăng trưởng. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt 5.852,58 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp khắc phục “5 điểm nghẽn”, xã Phú Xuyên tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế và chăm lo các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: PV

Với tinh thần dân chủ, tại hội nghị đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đề xuất các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của đội ngũ cán bộ cấp thôn; việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm bắt buộc; công tác phát triển doanh nghiệp, xây dựng làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch; các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xanh- sạch- bền vững.

Một số ý kiến cho rằng, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 429 còn nhiều bất cập, hiện tượng xe tải có dấu hiệu phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường thường xảy ra; một số nơi, tình trạng ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn kéo dài vẫn chưa được xử lý triệt để.

Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề cập đến vấn đề cần hoàn trả hệ thống thuỷ lợi khi đầu tư xây dựng các dự án, đảm bảo năng lực tiêu thoát nước; việc thuê mặt bằng tập kết vật liệu, vấn đề xử lý chất thải trong xây dựng, sản xuất công nghiệp… cần được thực hiện đồng bộ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường…

Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản trực tiếp giải đáp những kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền. Ảnh: PV

Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, người dân đã được các cơ quan chức năng, các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản giải đáp một cách thoả đáng trong phạm vi thẩm quyền; số ý kiến còn lại sẽ được xem xét hoặc đề xuất lên các cấp có thẩm quyền xử lý.

Bí thư Đảng uỷ xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định, hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo xã nhìn rõ hơn những vấn đề đang đặt ra, có những nội dung đã được lãnh đạo xã và các cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp trực tiếp, có những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, kiểm tra thực tế để giải quyết phù hợp.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã đề nghị, những nội dung thuộc thẩm quyền của xã thì UBND xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, giải quyết theo đúng quy định; xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, trên tinh thần gần dân, sát dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể, cần tiếp tục sâu sát với cơ sở, làm tốt vai trò tập hợp, phản ánh kiến nghị của người dân, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện những nội dung đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu. Sau hội nghị, tiếp tục thực hiện trong công việc hằng ngày tại các thôn, khu dân cư, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.