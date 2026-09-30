Lãnh đạo xã Ô Lâm thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93

Khu vực Đội K93 đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo Đội K93, qua nguồn tin do các cựu chiến binh và nhân dân địa phương cung cấp, đơn vị xác định khu vực Hồ Ô Thum từng là nghĩa trang mặt trận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn từ năm 1966 đến năm 1973.

Sau khi khảo sát, đối chiếu thông tin và khoanh vùng thực địa, trong hai ngày 28 và 29.9, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đã tổ chức đào tìm, cất bốc được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, bảo đảm đúng quy trình. Hiện đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát, thu thập di vật và củng cố hồ sơ phục vụ công tác xác minh danh tính các liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 thực hiện khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trải qua hơn nửa thế kỷ, địa hình, địa vật tại khu vực đã có nhiều thay đổi, dấu tích an táng không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn, tỉ mỉ đối chiếu thông tin từ nhân chứng và các nguồn tư liệu để triển khai công tác tìm kiếm, quy tập.

Lãnh đạo xã Ô Lâm thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K93

Tính đến thời điểm hiện tại, trong giai đoạn XXVI, mùa khô 2026–2027, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 41 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 21 hài cốt được tìm thấy trên địa bàn tỉnh An Giang và 20 hài cốt tại Vương quốc Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 nghe lãnh đạo xã Ô Lâm phát biểu động viên

Tại buổi thăm, ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đội K93. Lãnh đạo xã khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo xã Ô Lâm gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Đội K93 luôn mạnh khỏe, giữ vững bản lĩnh, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.