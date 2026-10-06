Lãnh đạo xã Năm Căn thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ án tại Ấp 3

Đoàn công tác Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Năm Căn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tại gia đình, đoàn công tác ân cần thăm hỏi, chia sẻ mất mát, động viên người thân các nạn nhân cố gắng vượt qua đau thương, ổn định tinh thần và cuộc sống. Dịp này, đoàn hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt.

Đồng chí Huỳnh Minh Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Năm Căn (thứ ba từ phải sang), thăm hỏi, động viên gia đình và trao tiền hỗ trợ đến gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5/10, tại Ấp 3, xã Năm Căn xảy ra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Theo báo cáo của Công an xã Năm Căn, các nạn nhân gồm bà N.T.L.H., sinh năm 1987 và hai cháu V.N.B.C., sinh năm 2015, V.N.T.K., sinh năm 2020, cùng trú tại Ấp 3, xã Năm Căn.

Đối tượng được xác định là Trần Chí Công, sinh năm 1986, thường trú tại Ấp 3, xã Năm Căn. Theo thông tin xác minh ban đầu, ông Công và bà H. có mối quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra.

Hậu quả, cháu V.N.T.K. tử vong tại bệnh viện; bà N.T.L.H. và cháu V.N.B.C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, điều trị và đã qua cơn nguy kịch.

Đồng chí Huỳnh Minh Kiên (bìa phải), Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Năm Căn, cùng các thành viên trong đoàn thắp hương cháu V.N.T.K., nạn nhân tử vong trong vụ án.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.