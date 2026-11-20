Hội nghị có chủ đề “Thanh niên xã Mang Yang tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, văn hóa địa phương và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Đoàn viên thanh niên tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Phan

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên đã tập trung trao đổi về công tác phổ cập kỹ năng số, nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số; cơ chế, môi trường khuyến khích thanh niên sáng tạo nội dung số phục vụ quảng bá du lịch, văn hóa địa phương.

Nhiều ý kiến cũng đề cập chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, giáo dục, dịch vụ số và khuyến khích nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được các phòng, ban chuyên môn tiếp thu, nghiên cứu và giải đáp theo quy định. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, UBND xã sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông tin đến đoàn viên, thanh niên trong thời gian phù hợp.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Hạnh Phan

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Võ Lê Xuân Thiện đề nghị Đoàn Thanh niên xã tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa thanh niên với cấp ủy, chính quyền; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của thanh niên để kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.