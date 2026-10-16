Lãnh đạo xã livestream bán nông sản, đưa đặc sản quê nhà lên không gian số

Khi cán bộ xã trở thành người “bán hàng online” cho nông dân

Xã Ngọk Réo (tỉnh Quảng Ngãi) có 9 thôn làng, diện tích tự nhiên hơn 17.000ha, dân số trên 12.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 89%. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như cà phê, cao su, lúa nước. Những năm gần đây, nhiều hộ phát triển thêm sầu riêng, cam, quýt, chôm chôm và các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế.

Bên cạnh nông sản chủ lực, địa phương còn có nhiều sản phẩm đặc trưng gắn với đời sống, văn hóa của đồng bào như măng le, rượu cần, tiêu rừng, mật ong… Một số sản phẩm đã được phát triển thành sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đầu ra ổn định, quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn vẫn là thách thức đối với nhiều hộ sản xuất.

Nhằm góp phần tiêu thụ nông sản, khích lệ người dân mạnh dạn tiếp cận phương thức kinh doanh mới, từng bước đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, ông Hà Quốc Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo đã trực tiếp “lên sóng” bán hàng giúp bà con.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo Hà Quốc Mạnh (áo trắng) livestream bán các mặt hàng nông sản của đồng bào DTTS trên địa bàn xã

Khác với hình ảnh có phần nghiêm nghị trước các cuộc họp, trước màn hình điện thoại, lãnh đạo xã lần lượt giới thiệu những sản phẩm do người dân địa phương làm ra như trái cây, măng le tươi, măng le sấy khô, mật ong, tiêu rừng… Với cách trò chuyện gần gũi, chân thành, ông giới thiệu đặc điểm từng mặt hàng, đồng thời vận động người xem ủng hộ nông sản của bà con.

Ông Mạnh chia sẻ: “Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ càng phải gần dân, sát dân, đồng hành với người dân bằng những việc làm thiết thực. Nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có sản phẩm tốt nhưng còn e ngại khi tiếp cận các nền tảng số.

Việc lãnh đạo xã trực tiếp livestream không chỉ nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản trước mắt mà còn tạo cơ hội để người dân quan sát, học hỏi cách bán hàng trực tuyến. Bà con còn ngại ngùng, chưa mạnh dạn lên sóng để giới thiệu những sản phẩm do chính mình làm ra. Qua hoạt động này, chúng tôi mong người dân từng bước làm quen với nền tảng số, sau đó có thể tự livestream, quảng bá và bán hàng”.

Ông A Chức, Trưởng thôn Kon Rôn Stiu, cho rằng việc lãnh đạo xã trực tiếp livestream bán nông sản thể hiện sự đồng hành của chính quyền với người dân trong quá trình tìm kiếm thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.

Lãnh đạo xã trực tiếp bán hàng online giúp bà con vùng khó

“Từ phiên livestream của Phó Chủ tịch UBND xã, tôi tin bà con sẽ học hỏi được cách giới thiệu sản phẩm trên mạng và sau này mạnh dạn tự livestream bán những mặt hàng do mình làm ra”, ông A Chức chia sẻ.

Nếu tại Ngọk Réo, lãnh đạo xã trực tiếp lên sóng giới thiệu nông sản để khuyến khích người dân làm quen với phương thức bán hàng mới, thì ở xã vùng khó Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) việc hỗ trợ chuyển đổi số được triển khai theo hướng xây dựng không gian livestream cộng đồng, kết hợp trưng bày và quảng bá sản phẩm địa phương.

Cán bộ đồng hành, nông dân tự tin bước vào thị trường số

Phòng livestream cộng đồng tại Ia Hiao được bố trí cùng khu trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu. Đây là không gian để người dân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất giới thiệu hàng hóa, kết nối với đối tác, người tiêu dùng, từng bước mở rộng kênh tiêu thụ trên môi trường số.

Khu trưng bày tập trung còn tạo điều kiện để các chủ thể rà soát, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và thông tin nguồn gốc sản phẩm. Qua đó, nông sản địa phương không chỉ được giới thiệu trực tiếp mà còn có hình ảnh, thông tin rõ ràng hơn khi đưa lên các nền tảng trực tuyến.

Đáng chú ý, lãnh đạo xã cũng trực tiếp tham gia các buổi livestream cùng tổ livestream cộng đồng. Trong đó có ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và bà Ngô Thị Thanh Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã.

Lãnh đạo xã Ia Hiao trực tiếp lên sóng bán hàng nông sản cho bà con

Sự gần gũi, chân thành của cán bộ địa phương góp phần tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm, tương tác và ủng hộ của người dân. Việc kết hợp khu trưng bày trực tiếp với phòng livestream cộng đồng đã hình thành phương thức quảng bá đa kênh, kết nối cách giới thiệu sản phẩm truyền thống với nền tảng số. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, đa dạng hóa đầu ra và giảm sự phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ quen thuộc.

Bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, đánh giá: “Việc xây dựng Phòng livestream cộng đồng và Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng là bước đi thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, gắn xây dựng hạ tầng với chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm và tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững”.

Theo bà Lan, phòng livestream cộng đồng sẽ là công cụ hỗ trợ trực tiếp để người dân quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số, giúp nông sản Ia Hiao tiếp cận thị trường rộng hơn, giảm khâu trung gian và tăng giá trị sản phẩm.

Được cán bộ đồng hành, nông dân tự tin bước vào thị trường số

Để mô hình phát huy hiệu quả, lãnh đạo xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và các thôn, làng phối hợp vận hành, thường xuyên cập nhật, bổ sung sản phẩm tiêu biểu; đồng thời gắn hoạt động trưng bày với giới thiệu, kết nối tiêu thụ, từng bước xây dựng hình ảnh và thương hiệu nông sản Ia Hiao.

Dù triển khai theo những cách khác nhau, mô hình tại Ngọk Réo và Ia Hiao đều cho thấy vai trò chủ động của chính quyền cơ sở trong hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Từ việc trực tiếp cầm điện thoại giới thiệu từng sản phẩm đến xây dựng không gian livestream cộng đồng, cán bộ địa phương đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân.