Lãnh đạo xã Hữu Lũng đối thoại với Nhân dân
Sáng 19/10, Đảng ủy xã Hữu Lũng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, đại diện các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của xã trong 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, người dân đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung: đầu tư, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi; hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau ảnh hưởng của mưa bão; nâng cấp nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sau sáp nhập thôn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai và một số vấn đề khác.
Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách và quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.
Hội nghị đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; qua đó kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-huu-lung-doi-thoai-truc-tiep-voi-nhan-dan-5106861.html