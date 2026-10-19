Lãnh đạo xã Hữu Lũng đối thoại với Nhân dân

Các đồng chí lãnh đạo xã điều hành hội nghị

Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng thông tin kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian qua

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của xã trong 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, người dân đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung: đầu tư, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi; hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau ảnh hưởng của mưa bão; nâng cấp nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sau sáp nhập thôn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai và một số vấn đề khác.

Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lũng phát biểu tại hội nghị đối thoại

Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách và quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế trao đổi một số vấn đề người dân quan tâm

Hội nghị đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; qua đó kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.