Lãnh đạo Xã Hồ Thị Kỷ thăm, động viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Đồng chí Nguyễn Minh Nhẫn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Hồ Thị Kỷ, đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đang thực hiện nhiệm vụ tại ấp Cây Khô.
Chiều 12/10, thay mặt cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Hồ Thị Kỷ Nguyễn Minh Nhẫn đã thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ; đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của toàn đơn vị.
Đặc biệt, lãnh đạo xã chúc mừng trước kết quả ý nghĩa mà Đội vừa đạt được: Tìm kiếm và quy tập thành công 4 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn ấp Cây Khô chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 8-12/10).
“Địa phương cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ đơn vị trong quá trình khảo sát, xác minh thông tin và mở rộng tìm kiếm”, đồng chí Nguyễn Minh Nhẫn khẳng định.
Thay mặt đơn vị, Trung tá Phan Chí Nguyên, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Xã Hồ Thị Kỷ; đồng thời nhấn mạnh, sự đồng hành của địa phương là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng được giao./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lanh-dao-xa-ho-thi-ky-tham-dong-vien-doi-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-a133205.html