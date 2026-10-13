Lãnh đạo Xã Hồ Thị Kỷ thăm, động viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Minh Nhẫn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Hồ Thị Kỷ (thứ tư từ trái sang) và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng Nhân dân địa phương thành kính thắp hương tri ân liệt sĩ thứ tư vừa được tìm thấy hài cốt vào ngày 12/10 tại ấp Cây Khô.

Chiều 12/10, thay mặt cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Hồ Thị Kỷ Nguyễn Minh Nhẫn đã thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ; đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của toàn đơn vị.

Đặc biệt, lãnh đạo xã chúc mừng trước kết quả ý nghĩa mà Đội vừa đạt được: Tìm kiếm và quy tập thành công 4 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn ấp Cây Khô chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 8-12/10).

“Địa phương cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ đơn vị trong quá trình khảo sát, xác minh thông tin và mở rộng tìm kiếm”, đồng chí Nguyễn Minh Nhẫn khẳng định.

Lãnh đạo Xã Hồ Thị Kỷ trao quà đến Trung tá Phan Chí Nguyên, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh, động viên toàn đơn vị.

Thay mặt đơn vị, Trung tá Phan Chí Nguyên, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Xã Hồ Thị Kỷ; đồng thời nhấn mạnh, sự đồng hành của địa phương là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng được giao./.