Lãnh đạo xã Gia Viễn đối thoại với các cơ sở giáo dục, tập trung tháo gỡ khó khăn

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bổ sung, điều động giáo viên, nhân viên còn thiếu; giải quyết chế độ đối với giáo viên dạy vượt định mức khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; sớm ban hành quyết định xếp hạng trường để làm cơ sở thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý. Đồng thời, đề nghị có hướng dẫn, cơ chế phù hợp đối với đội ngũ nhân viên hợp đồng, bảo đảm quyền lợi, cải thiện thu nhập và giúp người lao động yên tâm công tác.

Đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Về cơ sở vật chất, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp và bổ sung mới phòng học, phòng chức năng, các công trình phụ trợ và thiết bị dạy học; hoàn thiện hồ sơ bàn giao tài sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trường học được mở rộng. Đồng thời, đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các điểm trường còn thiếu, đáp ứng yêu cầu dạy và học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đại diện giáo viên nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Các đại biểu cũng đề nghị quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên, nhân viên; xem xét chế độ tiền trực trưa, thời gian làm việc ngoài giờ; có chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; an ninh, an toàn trường học, nhất là tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm; đồng thời phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã và các ngành chức năng của xã trực tiếp trả lời.

Đồng chí Phạm Văn Tam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Gia Viễn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị; giao UBND xã và các cơ quan chuyên môn rà soát, tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo xã đề nghị Văn phòng Đảng ủy phối hợp với UBND xã, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến, tham mưu ban hành Thông báo kết luận hội nghị, xác định rõ nội dung đã thống nhất, nội dung giao cơ quan, đơn vị giải quyết và nội dung cần báo cáo, đề xuất cấp trên. UBND xã và các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các nhà trường rà soát khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất, đất đai, tài sản, trang thiết bị và chế độ, chính sách để tập trung xử lý.

Sau hội nghị, các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền; cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu liên quan, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng dạy và học. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục, kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, đội ngũ nhà giáo và người lao động.