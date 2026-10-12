Lãnh đạo xã Gia Phú kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và động viên các hộ dân trong diện di dời

Ngày 11/10, đoàn công tác của xã Gia Phú do đồng chí Ngô Minh Quế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án và việc thi công các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn; trực tiếp thăm hỏi, động viên các hộ dân thôn Chang đang tháo dỡ nhà, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.

Các lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà.

Tại thôn Chang, đoàn thăm, tặng quà các hộ dân và lực lượng quân sự, dân quân đang hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi ở tạm.

Lãnh đạo xã Gia Phú chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình và đề nghị các bộ phận chuyên môn phối hợp với thôn và chủ đầu tư huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ di chuyển tài sản an toàn, giúp người dân sớm ổn định nơi ở.

Lãnh đạo xã Gia Phú khẳng định, xã cam kết bảo đảm đầy đủ chính sách theo quy định; xem xét, phê duyệt suất tái định cư tối thiểu và đối với các trường hợp phát sinh đủ điều kiện; phối hợp hỗ trợ vận chuyển tài sản khi người dân đề nghị; đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự án chi trả tiền thuê nhà và các khoản hỗ trợ theo cam kết.

Lãnh đạo xã Gia Phú trao quà động viên các gia đình và lực lượng hỗ trợ.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Theo báo cáo, tại Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản hoàn thành; các hộ đã nhận tiền, một số vướng mắc đang được phối hợp giải quyết; công tác di dời các hộ dân phấn đấu hoàn thành trước ngày 16/10/2026.

Lãnh đạo xã Gia Phú đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lào Cai tập trung tháo gỡ vướng mắc về chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Trần Hưng Đạo kéo dài, nơi bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng, trong đó có các hộ thôn Chang, để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Đối với chủ đầu tư Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, đoàn đề nghị huy động nhân lực, máy móc triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng; bảo đảm an toàn, phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hướng tới đưa dự án vào hoạt động, tạo việc làm và đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo xã Gia Phú nắm tình hình về công tác triển khai thi công một số tuyến đường trên địa bàn.

Trong chương trình, đoàn cũng kiểm tra một số tuyến đường giao thông nông thôn. Qua kiểm tra, đoàn đề nghị các đơn vị phối hợp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.