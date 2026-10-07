Lãnh đạo xã Gia Lâm kiểm tra, xử lý kiến nghị về tổ chức giao thông

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hiện trường, đoàn công tác kiểm tra tình trạng tổ chức giao thông tại khu vực nút giao, tập trung vào những nội dung người dân phản ánh như hệ thống đèn tín hiệu giao thông chưa hoạt động và một số vị trí chưa được sơn, kẻ vạch đường.

Qua kiểm tra, Bí thư Đảng ủy xã Lê Ngọc Anh yêu cầu UBND xã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện việc sơn, kẻ vạch đường, bảo đảm hệ thống báo hiệu giao thông đồng bộ, rõ ràng, phục vụ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Đối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hiện hệ thống đường và đèn tại khu vực vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, xã là chủ đầu tư. Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống, bảo đảm các thiết bị đèn tín hiệu hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông tại khu vực.

Việc trực tiếp kiểm tra hiện trường, nắm bắt và chỉ đạo xử lý kiến nghị của người dân nhằm kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, đồng thời bảo đảm nút giao đường Nguyễn Huy Nhuận được tổ chức giao thông đồng bộ, an toàn, thuận tiện.