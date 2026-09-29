Lãnh đạo xã Gia Lâm kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trường học
Ngày 29-9, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Dương Viết Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số trường học trên địa bàn xã. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng.
Các trường được kiểm tra gồm: Trường Tiểu học Lý Nhân Tông, Trường Tiểu học Cổ Bi và Trường Mầm non Gia Lâm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú, lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ sách theo dõi.
Qua kiểm tra, công tác tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú, lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ sách cơ bản được thực hiện nghiêm túc.
Đoàn kiểm tra yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong chế biến, thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu, ghi chép sổ sách và thường xuyên rà soát các điều kiện an toàn tại bếp ăn bán trú; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.
Việc kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các nhà trường trong tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh trên địa bàn xã Gia Lâm.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lanh-dao-xa-gia-lam-kiem-tra-cong-tac-an-toan-thuc-pham-truong-hoc-1758671.html