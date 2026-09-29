Lãnh đạo xã Gia Lâm kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trường học

Các trường được kiểm tra gồm: Trường Tiểu học Lý Nhân Tông, Trường Tiểu học Cổ Bi và Trường Mầm non Gia Lâm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú, lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ sách theo dõi.

Đoàn kiểm tra sổ sách ghi chép việc nhập thực phẩm tại Trường Tiểu học Cổ Bi. Ảnh: M.H

Qua kiểm tra, công tác tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú, lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ sách cơ bản được thực hiện nghiêm túc.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong chế biến, thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu, ghi chép sổ sách và thường xuyên rà soát các điều kiện an toàn tại bếp ăn bán trú; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn sau chế biến tại Trường Mầm non Gia Lâm. Ảnh: M.H

Việc kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các nhà trường trong tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh trên địa bàn xã Gia Lâm.