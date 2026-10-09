Lãnh đạo xã Gia Lâm đối thoại với đại diện Mặt trận Tổ quốc và nhân dân

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Dũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 9 tháng đầu năm; đồng thời nêu nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số vấn đề về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và giải quyết kiến nghị của người dân cần tiếp tục được tập trung xử lý.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thiết chế văn hóa cơ sở, chế độ, chính sách và các khoản thu trong trường học.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp

Trong đó, bà Nguyễn Thị Nhuần, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Dương Đình, phản ánh tình trạng buôn bán trên tuyến đường Dương Đình – Dương Quang gây cản trở giao thông, đề nghị sớm đầu tư chợ Dương Đình. Bà Đào Thị Ninh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vàng, kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực chợ Vàng và cổng trường học vào giờ cao điểm.

Ở lĩnh vực đất đai, ông Lê Hồng Văn, Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Chu Báo, đề nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sinh sống lâu năm tại khu vực Tổ dân phố Liên Cơ cũ. Ông Đinh Văn Xuân, Bí thư Chi bộ thôn Hội, kiến nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, kiểm kê cây trồng và chi trả bồi thường tại dự án cảng ICD Cổ Loa.

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung trang thiết bị nhà văn hóa, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri...

Trao đổi về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của HĐND xã, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Thị Hoài Hương cho biết, về giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri, xã thực hiện phương châm “1 xuyên suốt và 6 rõ”. HĐND xã sẽ tăng cường giám sát, theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Dương Viết Cường trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp

Trao đổi về các kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Dương Viết Cường cho biết, xã tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư chợ Dương Đình, kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; phối hợp giải quyết các vấn đề về tiêu thoát nước, môi trường, hạ tầng giao thông và cột điện cũ. Các kiến nghị về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng sẽ được tiếp tục rà soát, đôn đốc, xử lý theo thẩm quyền. Về các khoản thu trong trường học, báo cáo tại hội nghị cho biết, đến thời điểm kiểm tra chưa phát hiện khoản thu sai quy định.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phân loại kiến nghị, xác định rõ đơn vị chủ trì và thời hạn giải quyết; chủ động xử lý nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp trên đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những vấn đề chưa thể giải quyết ngay phải được thông tin rõ lý do, lộ trình và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm các kiến nghị chính đáng được theo dõi, đôn đốc đến cùng.