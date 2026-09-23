Lãnh đạo xã Đông Anh đối thoại, giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Sáng 22-9, tại Nhà văn hóa thôn Hội Phụ, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân 13 thôn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh chủ trì hội nghị đối thoại với Nhân dân. Ảnh: Mai Khôi.

Trước hội nghị, 1.398 lượt ý kiến, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đã được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, trả lời. Tại hội nghị, 17 lượt ý kiến với 51 câu hỏi được trao đổi trực tiếp, tập trung vào đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, an sinh xã hội, đầu tư công, giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính.

Trong đó, người dân đề nghị làm rõ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án; tiến độ hoàn thiện hạ tầng, công trình dân sinh và việc sớm đưa một số công trình đã hoàn thành vào sử dụng.

Từ những vấn đề được người dân phản ánh, đồng chí Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh, đối thoại trực tiếp là dịp để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; qua đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Người dân nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Đông Anh. Ảnh: Mai Khôi.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Dũng, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, xã Đông Anh có quy mô diện tích, dân số lớn và đang triển khai nhiều dự án, kéo theo khối lượng công việc lớn trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, việc trực tiếp lắng nghe, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở là yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 23-9, tiếp tục chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Tại hội nghị, gần 1.400 lượt ý kiến gửi qua phiếu được tổng hợp thành các nhóm vấn đề lớn và chuyển các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh phát biểu tại hội nghị đối thoại ngày 23/9. Ảnh: Mai Khôi.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống như tiến độ các dự án, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống truyền thanh, điện, viễn thông; vệ sinh môi trường, trật tự giao thông và điều kiện đi lại của học sinh.

Trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, người dân đề nghị được thông tin rõ về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thời điểm bàn giao mặt bằng và các chính sách liên quan. Một số ý kiến đề nghị hoàn thiện thủ tục để tiếp tục xây dựng Nhà văn hóa thôn Đản Mỗ, đưa bãi đỗ xe tại Mạch Tràng vào sử dụng và xác định rõ cơ chế quản lý các công trình đã hoàn thành.

Người dân phát biểu ý kiến, đề xuất các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh tại hội nghị. Ảnh: Mai Khôi.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thiềng cho biết, các nội dung người dân phản ánh tại hội nghị đều gắn trực tiếp với đời sống và trách nhiệm điều hành của UBND xã.

Đáng chú ý, để các kiến nghị sau đối thoại được giải quyết cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Thiềng yêu cầu UBND xã phân công rõ cơ quan chủ trì, nội dung và thời hạn hoàn thành đối với từng kiến nghị; các cơ quan liên quan triển khai, báo cáo kết quả trong thời hạn 30 ngày làm việc theo Kế hoạch số 88-KH/ĐU, đồng thời công khai kết quả để Nhân dân biết, theo dõi và giám sát.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, lãnh đạo xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tập trung giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tiếp thu, tổng hợp và giao cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Qua các cuộc đối thoại, cấp ủy, chính quyền xã Đông Anh tiếp tục rà soát từng nhóm vấn đề từ cơ sở, xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan, từng bước giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.