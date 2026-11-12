Lãnh đạo xã Đốc Binh Kiều thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc

Đồng chí Đoàn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Đốc Binh Kiều (thứ 3 từ phải sang) thăm, động viên một hộ dân có nhà bị sập do dông, lốc tại Ấp 3.

Theo thống kê, trong ngày 8 và 9-11-2026, mưa dông, lốc xoáy đã làm 41 căn nhà trên địa bàn xã Đốc Binh Kiều bị thiệt hại, trong đó có 7 căn sập hoàn toàn, 34 căn bị tốc mái. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 489 triệu đồng.

Lực lượng dân quân hỗ trợ thu dọn, khắc phục hậu quả nhà của người dân bị sập, tốc mái do lốc xoáy.

Thiên tai còn làm 4,92 ha cây trồng bị thiệt hại, chủ yếu là cây mít và sầu riêng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ 520 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân và Ban nhân dân các ấp khẩn trương hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục hậu quả, sớm ổn định nơi ở.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, động viên các hộ dân nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khắc phục thiệt hại. Dịp này, xã trao hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn 5 triệu đồng. Kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa, các mạnh thường quân và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.