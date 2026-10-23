Lãnh đạo xã Đoài Phương đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Lãnh đạo xã Đoài Phương đối thoại, lắng nghe và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại hội nghị. Ảnh: Thu Phương

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu đã tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc và vấn đề thiết thực phát sinh trong đời sống nhân dân.

Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bảo đảm an toàn trong thi công đường giao thông; cứng hóa kênh mương, đường nội đồng; cải tạo, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước và khắc phục tình trạng ngập úng. Bên cạnh đó, người dân cũng quan tâm đến an toàn điện, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng, cung cấp nước sạch, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kinh phí hỗ trợ hoạt động của các chi hội.

Các đại biểu phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh trên địa bàn xã Đoài Phương. Ảnh: Thu Phương

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo xã Đoài Phương cùng đại diện các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các vấn đề cần tiếp tục xem xét, giải quyết.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Phương

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hán - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương đề nghị Văn phòng Đảng ủy, UBND xã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản ánh tại hội nghị; phân loại cụ thể theo từng lĩnh vực, từng địa bàn, xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, nội dung cần phối hợp với cơ quan cấp trên và nội dung cần tiếp tục kiểm tra, xác minh thực tế. Những vấn đề đã rõ, đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết kịp thời, không để kéo dài. Đối với những vấn đề còn vướng mắc, cần xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp xử lý kịp thời; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Đoài Phương với đại biểu nhân dân có ý nghĩa quan trọng giúp các đồng chí lãnh đạo xã được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư luận quan tâm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.