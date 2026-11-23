Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), ngày 23-11, đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Diên Khánh do ông Nguyễn Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đến viếng, dâng hương tại các di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn, gồm: Văn Miếu Diên Khánh, Miếu thờ Trịnh Phong và Đền thờ Trần Quý Cáp.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Diên Khánh chụp ảnh lưu niệm với Ban Quản lý Đền thờ Trần Quý Cáp.

Tại các di tích, đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công lao của các bậc tiền nhân, danh nhân, anh hùng yêu nước đã có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Hiện nay, xã Diên Khánh có 4 di tích cấp quốc gia và 15 di tích cấp tỉnh. Thời gian qua, địa phương chú trọng quản lý, bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị các di tích, gắn công tác bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong gìn giữ di sản quê hương.