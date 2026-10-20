Lãnh đạo xã Chiên Đàn lắng nghe tâm tư của cán bộ nữ

Cán bộ nữ của xã Chiên Đàn phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo xã Chiên Đàn dành phần lớn thời gian buổi gặp mặt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện phụ nữ công tác tại các thôn, trường học, cơ quan nhà nước. Qua đó, kịp thời trao đổi, chia sẻ, động viên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm công tác.

Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn Thái Bình tặng quà cho cán bộ nữ của xã. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn Thái Bình cho biết, cán bộ nữ hiện chiếm hơn 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn xã.

Trong đó, nhiều người đảm nhiệm các vị trí chủ chốt. Dù đối mặt với áp lực công việc ngày càng cao, đội ngũ cán bộ nữ vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy xã mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ nữ tiếp tục phát huy thế mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.