Lãnh đạo xã Bảo Thắng đối thoại với người dân một số thôn trên địa bàn

Tại hội nghị, các đại biểu, người dân nghe báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Đại diện người dân nêu ý kiến tại hội nghị.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và cầu thị, hội nghị đã ghi nhận 21 ý kiến, kiến nghị từ cơ sở. Cụ thể, Nhân dân thôn Phú Long đề nghị điều chỉnh phương án tổ chức giao thông qua đường sắt tại khu vực đầu đường Lê Hồng Phong để bảo đảm an toàn; kiểm tra hệ thống dây thông tin đường sắt đang gây vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng và sửa chữa nhà ở của các hộ dân; đề nghị đầu tư hệ thống rãnh thoát nước tại tuyến đường Ngô Quyền để khắc phục tình trạng ngập úng ngầm, sửa chữa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất và đẩy nhanh việc cấp điện sinh hoạt tại khu tái định cư Phú Long, khu vực hồ trung tâm, khu đô thị Cường Thịnh.

Về môi trường, người dân phản ánh tình trạng nuôi ngựa tại tuyến đường N10 thuộc dự án hồ trung tâm gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của cộng đồng dân cư xung quanh.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của người dân, đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ và chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, giải quyết.

Đối với những vướng mắc liên quan đến hành lang an toàn đường sắt, hệ thống dây thông tin, hạ tầng giao thông và thoát nước, Chủ tịch UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các thôn và các cơ quan của ngành đường sắt khảo sát thực tế, tìm giải pháp xử lý dứt điểm, đồng thời tham mưu kế hoạch nâng cấp các công trình thiết yếu để phục vụ dân sinh.

Lãnh đạo xã Bảo Thắng phát biểu tại hội nghị.

Về vấn đề cấp điện, Phòng Kinh tế tiếp tục làm việc với ngành điện lực để tháo gỡ thủ tục, sớm tiếp nhận và đóng điện tại khu tái định cư Phú Long, khu vực hồ trung tâm và khu đô thị Cường Thịnh. Các cơ quan chuyên môn cũng được yêu cầu rà soát, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định về thủ tục đất đai và ao hồ.

Đối với kiến nghị về môi trường tại tuyến đường N10, lãnh đạo xã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã khẩn trương kiểm tra, vận động hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật, quyết tâm bảo đảm mỹ quan đô thị và môi trường sống trong lành cho Nhân dân.