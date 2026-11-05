Lãnh đạo VPBank: 2027 vẫn có thể là năm khó đối với bất động sản

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Kỳ vọng NIM quý IV quanh 4,2%, duy trì chất lượng tài sản

MBS Research dẫn lại nhận định của ban lãnh đạo VPBank về triển vọng kinh doanh quý IV/2026 tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư gần đây cho rằng lãi suất huy động có cơ sở đã đạt đỉnh, nhưng chi phí vốn của VPBank có thể chưa đạt đỉnh ngay do các khoản tiền gửi cũ lãi suất thấp tiếp tục đáo hạn và tái định giá ở mặt bằng cao hơn.

Áp lực chi phí vốn được dự báo có thể còn kéo dài khoảng 3 tháng trước khi điều kiện thị trường và cấu trúc sổ giúp chi phí vốn giảm dần.

Các tín hiệu hỗ trợ gồm đà tăng tín dụng hệ thống chậm lại (tăng trưởng so với cùng kỳ giảm từ đỉnh khoảng 20,5% xuống 16,7%), trong khi tốc độ tăng trưởng tiền gửi 9 tháng đầu năm của ngân hàng cao hơn tăng trưởng tín dụng. Cùng đó là định hướng kéo giảm lãi suất của NHNN, và chi phí hoán đổi ngoại tệ để chuyển nguồn vốn ngoại tệ sang VND đã giảm từ khoảng 4% xuống dưới 3% trong khoảng 6 tháng.

Nhìn lại quý III/2026, chi phí vốn riêng lẻ tại VPBank đã tăng lên 6,31% trong khi lợi suất cho vay duy trì ở 9,96%, khiến NIM giảm xuống 4,19%. Với kỳ vọng chi phí vốn ổn định hơn và việc tái định giá khoản vay phản ánh đầy đủ, ban lãnh đạo cho rằng NIM sẽ duy trì quanh 4,2% trong quý cuối năm.

Về chất lượng tài sản, ban lãnh đạo VPBank thừa nhận rủi ro tín dụng toàn thị trường đang tăng và một số nhóm khách hàng chịu áp lực cao hơn.

Tại cuối quý III, tỷ lệ nợ xấu của VPBank ở mức 3,12%, cải thiện so với mức 3,33% hồi đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng lên 3,56% so với mức 3,28% vào đầu năm. Theo ban lãnh đạo, nợ nhóm 2 tăng trong quý III, đặc biệt ở nhóm KHCN và một số SME. Một phần khách hàng bắt đầu bước vào giai đoạn trả nợ đầy đủ sau khi hết ưu đãi lãi suất, trong khi thanh khoản BĐS yếu làm giảm khả năng xử lý tài sản và thu hồi nợ.

Ngân hàng cũng cho biết đã có các biện pháp siết tiêu chuẩn hoặc phân nhóm khách hàng..., với ba ưu tiên chính là tăng cường quản trị rủi ro; tăng trưởng có kỷ luật và kiểm soát; nâng cao chất lượng danh mục.

Ban lãnh đạo kỳ vọng có thể duy trì chất lượng tài sản quanh mức hiện tại trong quý IV tại cả VPBank và FE Credit, dù tiếp tục thận trọng theo dõi các phân khúc dễ bị ảnh hưởng.

2027 vẫn có thể là năm khó đối với BĐS

Tại cuối quý III/2026, quy mô dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất của VPBank đạt 1,21 triệu tỷ đồng, tăng 28,4% so với đầu năm. Động lực tăng trưởng tín dụng tiếp tục tập trung vào một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ như cho vay kinh doanh BĐS (+40% lên 291.000 tỷ đồng), cho vay bán buôn bán lẻ (+31% lên 137.000 tỷ đồng), cho vay hộ gia đình (+34% lên 302.000 tỷ đồng), cho vay ...

Về triển vọng tín dụng BĐS trong các quý tiếp theo, ban lãnh đạo VPBank cho rằng mặt bằng lãi suất cao trong 6-9 tháng qua đã tạo áp lực đáng kể lên thị trường địa ốc. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, giao dịch căn hộ trong quý III đã giảm khoảng 14% so với quý II và giao dịch đất nền giảm khoảng 6%.

Ban lãnh đạo nhìn nhận thị trường BĐS đang trong giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau khi giá nhà ở tại một số phân khúc tăng quá cao so với thu nhập. Nhu cầu nhà ở dài hạn vẫn lớn, nhưng cơ hội hấp dẫn hơn nằm ở nhà ở xã hội hoặc nhà cở giá phù hợp. Phân khúc BĐS công nghiệp tiếp tục được hỗ trợ bởi FDI; trong khi BĐS du lịch hưởng lợi từ phục hồi khách quốc tế. Ngược lại, một số dự án nhà ở cao cấp vẫn chịu áp lực.

Theo đó, ngân hàng cho rằng 2027 vẫn có thể là năm khó đối với BĐS, nhưng tồn tại các phân khúc có thể tài trợ có chọn lọc.

Về cơ hội tín dụng từ các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, ban lãnh đạo cho biết hiện việc tiếp cận trực tiếp của VPBank đối với các dự án trọng điểm còn khiêm tốn. VPBank chủ yếu tài trợ vốn lưu động cho nhà thầu, doanh nghiệp trong chuỗi giá trị dự án, nhu cầu thiết bị và hoạt động xây dựng, thường với kỳ hạn 6-24 tháng. Ngoài ra, ngân hàng có tham gia một số dự án BOT nhưng quy mô còn hạn chế.

Trong kế hoạch 2027, VPBank đang nghiên cứu mở rộng tham gia thông qua các khoản vay hợp vốn, cấu trúc tài trợ khác, tận dụng nền tảng vốn mạnh, khả năng huy động quốc tế và hỗ trợ từ SMBC.

Ban lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh tốc độ triển khai hạ tầng phải phù hợp với năng lực cung ứng vốn của nền kinh tế để tránh gây áp lực quá mức lên thanh khoản và lãi suất.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến kế hoạch phát hành riêng lẻ 5% cho NĐT nước ngoài, VPBank cho biết ngân hàng đang tích cực thảo luận và thực hiện các bước làm việc sâu với đối tác tiềm năng. Ngân hàng giữ quan điểm tích cực về giao dịch nhưng chưa thể công bố đối tác hoặc tiến độ thực hiện.