Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm.

Vừa qua, tại khu phố Thanh Bình, phường Long Thành, TP Đồng Nai diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo TP Đồng Nai. Đại diện lãnh đạo VKSND TP Đồng Nai có đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Minh Trí ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân khu phố Thanh Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, phường Long Thành đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới nhờ lợi thế gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn sự gắn kết trong khu dân cư.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đồng chí Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu tham quan gian hàng OCOP tại ngày hội.

Khu phố Thanh Bình được hình thành trên cơ sở sắp xếp các khu dân cư Thanh Bình, An Bình và Suối Trầu trước đây, có diện tích tự nhiên hơn 1.408ha, với 3.233 hộ, 10.951 nhân khẩu. Năm 2026, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; toàn khu phố chỉ còn một hộ nghèo, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt trên 90%, 100% hộ có nhà xây kiên cố và sử dụng nước sạch. Người dân nơi đây luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Cùng ngày, tại Công viên Quảng trường thành phố Đồng Nai (phường Tân Triều), UBND TP Đồng Nai tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai cùng lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn là không gian hội tụ, sẻ chia, bồi đắp tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên của quê hương Đồng Nai trong thời kỳ phát triển mới.

Đồng Nai là vùng đất hội tụ nhiều dòng chảy lịch sử, văn hóa và nghĩa tình, với sự giao thoa của các cộng đồng dân cư, các dân tộc và những giá trị truyền thống đặc sắc. Từ tinh hoa nghề gốm Biên Hòa, đờn ca tài tử đến tiếng cồng chiêng, sắc màu thổ cẩm và văn hóa các dân tộc đã góp phần tạo nên bản sắc phong phú, đa dạng của vùng đất Đồng Nai.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/11, với 24 hoạt động trọng tâm cấp thành phố cùng nhiều chương trình hưởng ứng tại các địa phương, trường học, cơ quan và cộng đồng dân cư. Nhiều không gian trải nghiệm đặc sắc được tổ chức như “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”, “Bếp Việt - Vị Đồng Nai”, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, ẩm thực, sản phẩm OCOP, văn hóa và du lịch địa phương, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng VKSND thành phố tham dự chương trình.

Việc lãnh đạo VKSND TP Đồng Nai tham dự các hoạt động trên thể hiện sự quan tâm, gắn bó của ngành Kiểm sát đối với đời sống chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương; góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng TP Đồng Nai ngày càng văn minh, nghĩa tình và giàu bản sắc.