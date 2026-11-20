Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai; đồng chí Vũ Văn Chương, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai; đồng chí Trương Khắc Thiện, Viện trưởng VKSND khu vực 7, TP Đồng Nai.

Cùng tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Quán và đông đảo nhân dân địa phương.

Ngày hội được tổ chức là dịp để cán bộ và nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đáng chú ý, năm 2026, xã Định Quán được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả từ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, trong đó có sự đóng góp tích cực của nhân dân ấp Thuận Tùng.

Những thành quả này được thể hiện qua diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, hoạt động sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Vũ Văn Chương thay mặt VKSND thành phố Đồng Nai trao tặng quà, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, thay mặt VKSND TP Đồng Nai, đồng chí Vũ Văn Chương đã trao tặng 5 triệu đồng, tương đương 10 phần quà, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Thuận Tùng. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát đối với người dân, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua hoạt động, VKSND TP Đồng Nai tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.