Tham dự buổi tiếp và hội đàm có đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao Việt Nam, gồm: Vụ 3, Vụ 13, Vụ 14, Vụ 15, Viện Khoa học kiểm sát và Văn phòng VKSND tối cao cùng các thành viên thuộc Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam…

Toàn cảnh buổi tiếp và hội đàm.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc, đồng thời chúc sức khoẻ các thành viên trong Đoàn, chúc chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và thành viên Đoàn Việt Nam dự hội đàm.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước thường xuyên gặp gỡ và trao đổi thống nhất về những định hướng hợp tác mang tính chiến lược.

Thành viên Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc dự hội đàm.

Những năm gần đây, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác chính trị hết sức tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ngành Kiểm sát Việt Nam - Trung Quốc cũng có những bước phát triển vượt bậc. Hai Bên thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát. Nội dung trao đổi chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực lãnh đạo VKSND tối cao hai nước đang rất quan tâm hiện nay gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Kiểm sát; hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, kiểm sát tố tụng công ích, chuyển đổi số và đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì, phát biểu tại buổi hội đàm.

Thông qua giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp Viện kiểm sát Trung Quốc về những lĩnh vực nêu trên, VKSND Việt Nam đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm và cách làm hiệu quả, qua đó có những tham mưu, kiến nghị với cấp thẩm quyền về hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật và đã đạt những kết quả rất cụ thể.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng điểm lại một số kết quả đạt được trên các mặt như: Trong lĩnh vực tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Kiểm sát nhân dân; trong lĩnh vực Kiểm sát tố tụng công ích; trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn cán bộ, Kiểm sát viên; về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tương trợ tư pháp về hình sự; cơ chế hợp tác Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới…

Đồng chí Trương Hiểu Tân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao Trung Quốc chủ trì, phát biểu tại hội đàm.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tin tưởng, với truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị và thiện chí của hai Bên; quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển, thu được nhiều kết quả tốt hơn, từ đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trương Hiểu Tân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao Trung Quốc cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp và hội đàm với Đoàn.

Cho biết mục đích chuyến công tác lần này của Đoàn tại Việt Nam là trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm sát hai nước nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, đồng chí Trương Hiểu Tân cũng đã điểm lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, một số kết quả hợp tác nổi bật giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian qua.

Lãnh đạo VKSND tối cao và thành viên hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Bày tỏ đồng tình, nhất trí với những nhận định, đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, ngành Kiểm sát hai nước và các đề xuất, phương hướng hợp tác được lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam nêu lên, đồng chí Trương Hiểu Tân tin tường, thời gian tới, sự hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa ngành Kiểm sát hai nước nói riêng sẽ ngày càng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tốt hơn.

Cũng tại hội đàm, hai Bên đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong trao đổi đoàn và đào tạo cán bộ; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thể chế, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng... Đồng thời, trao đổi về một số nội dung khác mà cả hai Bên cùng quan tâm.

Theo Kế hoạch, trong chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 24/11/2026 đến ngày 27/11/2026, Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc sẽ thăm, làm việc với VKSND Thành phố Hà Nội và VKSND Thành phố Hồ Chí Minh trước khi về nước.