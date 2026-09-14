Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Tổng Chưởng lý Bang Ontario, Canada

Cùng dự buổi tiếp còn có lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao Việt Nam, gồm: Vụ 13, Văn phòng, Cục 2.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác của Tổng Chưởng lý Bang Ontario, Canada đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam, đồng thời chúc chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp ngài Doug Downey, Tổng Chưởng lý Bang Ontario, Canada.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp tốt để hai bên tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu những lĩnh vực hợp tác thiết thực giữa các cơ quan pháp luật, tư pháp của Việt Nam và Bang Ontario, qua đó đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Canada, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng đánh giá về một số kết quả hợp tác về pháp luật, tư pháp cũng như sự nỗ lực cải cách tư pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam.

Đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cho rằng, nội dung phía Canada đề xuất trao đổi rất phù hợp với những ưu tiên hiện nay của VKSND tối cao. Việt Nam và Ontario có thể chia sẻ kinh nghiệm theo hướng hai chiều, thực chất và cùng có lợi về chuyển đổi số tư pháp, quy trình điện tử, quản lý án, cung cấp dịch vụ số, cải cách thủ tục hành chính tư pháp và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như khả năng tiếp cận công lý của người dân.

Thành viên hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.

VKSND tối cao mong muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm của Ontario trong hiện đại hóa hoạt động của các cơ quan tư pháp và công tố, tổ chức quy trình điện tử, quản trị dữ liệu, bảo đảm an ninh và an toàn thông tin, cũng như việc ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động tư pháp. Đồng thời, VKSND tối cao sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong quá trình xây dựng, vận hành các nền tảng số và Trung tâm Điều hành thông minh của ngành Kiểm sát.

Việt Nam cũng mong các cơ quan có thẩm quyền hai nước nghiên cứu, thúc đẩy đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự Việt Nam - Canada, trên cơ sở phù hợp với pháp luật và quy trình của mỗi nước.

Ngài Tổng Chưởng lý Doug Downey và thành viên Đoàn công tác tại Trung tâm Điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tin tưởng rằng, chuyến thăm và làm việc của ngài Tổng Chưởng lý cùng Đoàn công tác sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, mở rộng kết nối giữa các cơ quan pháp luật, tư pháp của hai bên, qua đó đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Doug Downey, Tổng Chưởng lý Bang Ontario, Canada cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp ông và các thành viên trong Đoàn.

Ngài Tổng Chưởng lý Doug Downey tham quan Trung tâm Điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước nói chung, các cơ quan tư pháp và pháp luật hai nước nói riêng, ngài Doug Downey cũng đã thông tin về nội dung, mục đích chuyến công tác lần này của Đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hiện đại hóa tư pháp, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công lý, hiệu quả hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ngài Doug Downey tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa cơ quan tư pháp và pháp luật hai nước nói riêng sẽ tiếp tục được tăng cường và thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Thành viên hai đoàn tại Trung tâm Điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngay sau buổi tiếp, ngài Tổng Chưởng lý Doug Downey cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã tham quan Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của ngành Kiểm sát nhân dân.