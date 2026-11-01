Lãnh đạo VKSND tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị gia đình phạm nhân tại Trại giam Đắk P'lao

Mới đây, Trại giam Đắk P’lao, Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn xã Tà Đùng và Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026.

Hội nghị nhằm tăng cường sự phối hợp giữa trại giam, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đồng thời tạo thêm điều kiện để thân nhân đồng hành, động viên người đang chấp hành án tích cực rèn luyện, sửa chữa lỗi lầm.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phùng Bá Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Phòng 8 VKSND tỉnh Lâm Đồng; đại diện TAND tỉnh, Phòng PC10 Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, UBND và Công an các xã Quảng Khê, Tà Đùng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị còn có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk P’lao, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề đang phối hợp với đơn vị; đông đảo thân nhân và đại diện phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam.

Đại diện lãnh đạo và công chức Phòng 8, VKSND tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trại giam Đắk P’lao báo cáo kết quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân năm 2026.

Hiện đơn vị đang quản lý hơn 1.500 phạm nhân. Bên cạnh việc bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định, Trại giam chú trọng giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống; tổ chức dạy văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, tích cực học tập, lao động và cải tạo.

Công tác giáo dục được triển khai bằng nhiều hình thức, kết hợp giữa giáo dục chung và giáo dục riêng đối với từng trường hợp cần quan tâm. Cùng với đó, công tác thi đua, khen thưởng được duy trì nhằm kịp thời động viên những phạm nhân có ý thức chấp hành tốt nội quy, tích cực học tập, lao động, cải tạo.

Một trong những hoạt động mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực là việc duy trì “Quỹ Tấm lòng vàng” dành cho những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có thân nhân thăm gặp hoặc thường xuyên đau ốm.

Nguồn hỗ trợ này góp phần động viên về tinh thần, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án và nỗ lực cải tạo.

Đại tá Phạm Văn Tôn - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Đắk P'Lao phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện gia đình phạm nhân bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, giáo dục của Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, động viên người thân chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, lao động.

Đại diện phạm nhân cũng chia sẻ sự hối hận về những sai lầm đã gây ra, thể hiện quyết tâm rèn luyện, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Đắk P’lao nhấn mạnh vai trò của gia đình trong quá trình quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Theo đó, các gia đình cần tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với trại giam, thường xuyên động viên người thân chấp hành nội quy, tích cực học tập, lao động và sửa chữa lỗi lầm. Đối với phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, gia đình cần chủ động chuẩn bị điều kiện về nơi ở, việc làm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người thân ổn định cuộc sống, hạn chế mặc cảm và phòng ngừa tái phạm.

Ban giám thị trao Quyết định khen thưởng cho đại diện tập thể, cá nhân các phạm nhân có thành tích tốt trong học tập, lao động cải tạo.

Nhân dịp này, Trại giam Đắk P’lao biểu dương, khen thưởng các tập thể và phạm nhân có thành tích tốt trong học tập, lao động, cải tạo và các phong trào thi đua; đồng thời tiếp tục phát động xây dựng “Quỹ Tấm lòng vàng” để hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức hội nghị góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Trại giam Đắk P’lao, gia đình và chính quyền địa phương; phát huy trách nhiệm của gia đình trong động viên, cảm hóa, giáo dục phạm nhân.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù, giúp phạm nhân có thêm động lực cải tạo, chuẩn bị điều kiện để trở về với gia đình và cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.