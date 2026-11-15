Lãnh đạo VKSND khu vực 4, tỉnh An Giang trực tiếp kiểm sát xét xử vụ án dân sự

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Vừa qua, đồng chí Đỗ Anh Núi, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4, tỉnh An Giang trực tiếp tham gia kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” tại TAND khu vực 4, tỉnh An Giang.

Hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự.

Tại phiên tòa, đồng chí Đỗ Anh Núi kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng. Kiểm sát viên đồng thời tập trung theo dõi, đánh giá chứng cứ, làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, căn cứ xác lập quyền sử dụng đất cũng như những nội dung còn mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, phân tích các tài liệu, chứng cứ và căn cứ pháp luật có liên quan; đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, phù hợp với quan điểm giải quyết của Viện kiểm sát.

Việc lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia kiểm sát xét xử góp phần tăng cường tính sâu sát trong chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ, nhất là đối với những vụ án dân sự có nội dung tranh chấp cần nghiên cứu, đánh giá kỹ tài liệu, chứng cứ.

Đây cũng là điều kiện để lãnh đạo đơn vị trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và rút kinh nghiệm về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, xử lý tình huống tại phiên tòa cho đội ngũ Kiểm sát viên. Thông qua hoạt động này, VKSND khu vực 4, tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, chú trọng tính chính xác trong đánh giá chứng cứ và căn cứ pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và bảo đảm pháp luật được chấp hành thống nhất.