Lãnh đạo Vietcap đăng ký mua 35 triệu cổ phiếu BVBank

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa công bố nghị quyết HĐQT về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời thông qua danh sách các nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn dư.

Theo danh sách được phê duyệt, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Vietcap, được phân phối 3 triệu cổ phiếu BVB, tương ứng 30 tỷ đồng.

Ba lãnh đạo khác của Vietcap cũng nằm trong danh sách này. Bà Tôn Minh Phương, Tổng giám đốc công ty, được phân phối 18 triệu cổ phiếu, tương ứng 180 tỷ đồng. Ông Tô Hải, thành viên HĐQT Vietcap, nhận 12 triệu cổ phiếu, trị giá 120 tỷ đồng; ông Nguyễn Lân Trung Anh, thành viên HĐQT, được phân phối 2 triệu cổ phiếu, tương ứng 20 tỷ đồng.

Tổng lượng cổ phiếu phân phối cho bốn lãnh đạo Vietcap đạt 35 triệu đơn vị, chiếm 40% số cổ phiếu BVBank đưa ra phân phối lại. Với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch dự kiến của nhóm này là 350 tỷ đồng.

Trong số các nhà đầu tư còn lại, ông Trần Minh Chí được phân phối 18 triệu cổ phiếu, tương ứng 180 tỷ đồng. Ông Ngô Quang Trung, cựu thành viên HĐQT kiêm cựu Tổng giám đốc BVBank, nhận 7 triệu cổ phiếu, trị giá 70 tỷ đồng. Ông Trung từng điều hành ngân hàng trước khi ông Lý Hoài Văn tiếp quản vị trí Tổng giám đốc vào tháng 10/2025.

Danh sách cũng ghi nhận ông Nguyễn Thanh Tú, Phó tổng giám đốc BVBank phụ trách nhân sự, hành chính, truyền thông và thương hiệu, được phân phối 8,5 triệu cổ phiếu. Số tiền mua theo giá chào bán tương ứng 85 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư có thời hạn nộp tiền đến hết ngày 2/11/2026. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, tính từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Phân phối lại phần lớn số cổ phiếu còn dư

Phương án phân phối lại được triển khai sau khi BVBank kết thúc đợt chào bán hơn 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu hai cổ phiếu được quyền mua một cổ phiếu mới.

Đợt chào bán có ngày giao dịch không hưởng quyền 23/9, ngày đăng ký cuối cùng 24/9 và thời hạn đăng ký mua đến ngày 19/10/2026. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu được đăng ký mua chỉ đạt gần 232,6 triệu đơn vị, tương đương 72,6% tổng số cổ phiếu chào bán.

Gần 87,8 triệu cổ phiếu còn lại không được cổ đông đăng ký mua hết. HĐQT BVBank sau đó thông qua việc phân phối lại 87,5 triệu cổ phiếu cho 10 nhà đầu tư theo danh sách đã công bố.

Đợt chào bán là một phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên BVBank thông qua ngày 16/4/2026 và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Tổng mức tăng vốn tối đa theo kế hoạch là 3.504 tỷ đồng.

Trong đó, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến mang về hơn 3.204 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá trị 300 tỷ đồng.

Nếu cả hai phương án được thực hiện đầy đủ, vốn điều lệ BVBank sẽ tăng từ hơn 6.408 tỷ đồng lên gần 9.912 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trong bối cảnh kết quả kinh doanh của BVBank cải thiện mạnh. Sáu tháng đầu năm 2026, ngân hàng đạt 547 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 486%.

So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng cho cả năm, BVBank đã thực hiện khoảng 78% kế hoạch sau nửa đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 83.300 tỷ đồng, tăng 7,3%; tiền gửi khách hàng tăng gần 14%, lên hơn 81.300 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, cổ phiếu BVB đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10 ở mức 10.450 đồng/cổ phiếu. Thị giá này cao hơn 4,5% so với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của BVBank lên khoảng 10.045 tỷ đồng.