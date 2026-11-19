Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Latvia
Nhân dịp Ngài Andris Kulbergs được bầu lại làm Thủ tướng Latvia và Ngài Edvards Smiltens được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội Latvia, ngày 19/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngài Ģirts Jaunzems nhân dịp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Latvia.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/lanh-dao-viet-nam-chuc-mung-thu-tuong-chu-tich-quoc-hoi-latvia-post1404374.html