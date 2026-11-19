Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngài Ģirts Jaunzems nhân dịp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Latvia.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs tại phiên họp Quốc hội ở Riga ngày 17/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát