Lãnh đạo vào cuộc, nông thôn khởi sắc

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa kiểm tra, hướng dẫn các thôn triển khai làm đường giao thông nông thôn.

Năm 2026, Yên Định là 1 trong 9 xã được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn về đích XDNTM theo bộ tiêu chí mới. Sau sáp nhập, xã Yên Định có lợi thế là đã có 1 xã trước đây đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao và 1 đơn vị đã đạt chuẩn đô thị văn minh. Tuy nhiên, Bộ tiêu chí mới có nhiều chỉ tiêu nâng cao hơn nên ngay từ đầu năm, xã Yên Định đã triển khai các tiêu chí. Xã thành lập ban chỉ đạo chương trình; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Hàng tuần, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tổ chức đi kiểm tra, rà soát tiến độ công việc thực hiện ở từng thôn, từng đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Nhờ đó, nội dung công việc được triển khai thuận tiện, tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch. Đến nay, Yên Định đã cơ bản hoàn thành Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030. Ông Vũ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định, chia sẻ: “Khi lãnh đạo chủ động vào cuộc sẽ tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, việc triển khai sẽ thuận lợi hơn. Dân thấy cán bộ làm, dân cũng tích cực hơn. Với phương châm “quyết liệt chỉ đạo, rõ người, rõ việc”, xã Yên Định đang tiếp tục hoàn thành một số chỉ tiêu nhỏ còn lại để về đích NTM năm 2026”.

Tại xã Thiệu Hóa những ngày này, nhiều khu dân cư đã trở thành “công trường xây dựng” với khí thế thi đua sôi nổi... Đó là kết quả của chương trình hỗ trợ kích cầu làm đường giao thông, XDNTM theo Nghị quyết của HĐND xã. Lãnh đạo đảng ủy, chính quyền, các trưởng phòng, ban trong xã đã tổ chức xuống từng khu dân cư tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất, mở rộng đường giao thông. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các thôn thực hiện theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Kết quả, các thôn trên địa bàn xã đã đăng ký thảm nhựa, mở rộng 57 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 10.577m. Đến nay, toàn xã đã hoàn thành 21 tuyến đường với chiều dài 3.756m, bố trí 75 cột điện tại 6 thôn với tổng kinh phí 10,7 tỷ đồng; trong đó, xã hỗ trợ 60%, còn lại Nhân dân đóng góp.

Sau 16 năm XDNTM cho thấy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi chương trình. Đặc biệt, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô cấp xã lớn hơn, bộ tiêu chí NTM giai đoạn mới với nhiều nội dung cao hơn, yêu cầu lãnh đạo cấp xã càng phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia XDNTM giai đoạn 2026-2030, tỉnh lựa chọn 9 xã triển khai đầu tiên. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các xã đều xây dựng kế hoạch để chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở rà soát thực tế, mỗi xã đều gắn trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, cụ thể hóa chủ trương đưa các tiêu chí XDNTM vào nghị quyết chuyên đề hằng tháng của cấp ủy. Nhờ đó, phong trào XDNTM trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục được đẩy mạnh. Diện mạo nông thôn ở nhiều địa phương đang đổi mới theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch đúng hướng, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, đã có 4/9 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình các sở, ngành thẩm định, xét đạt chuẩn NTM năm 2026.

Bà Nguyễn Hồng Thái, Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn NTM năm 2026, chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các xã tháo gỡ khó khăn từng nội dung công việc. Đồng thời, lãnh đạo các địa phương cũng cần tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác lãnh, chỉ đạo để đưa Chương trình XDNTM về đích theo đúng lộ trình đề ra, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại".