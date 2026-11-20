CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) vừa công bố loạt thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan. Đáng chú ý, ông Trịnh Xuân Vương - Thành viên HĐQT công ty cùng con trai và con dâu đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ.

Cụ thể, ông Trịnh Xuân Vương đăng ký bán toàn bộ hơn 10,61 triệu cổ phiếu OPC, tương ứng 14,16% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 20/11 đến 19/12/2026, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian này, bà Đỗ Thụy Như Hà - con dâu ông Vương đăng ký bán toàn bộ hơn 1,24 triệu cổ phiếu, tương đương 1,66% vốn. Ông Trịnh Việt Tuấn - con trai ông Vương cũng đăng ký bán 69.905 cổ phiếu, tương ứng 0,09% vốn điều lệ.

Ngoài nhóm cá nhân có liên quan đến ông Vương, bà Nguyễn Thị Hồng - Thư ký công ty đăng ký bán toàn bộ 68.759 cổ phiếu OPC đang sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 23/11 đến 22/12/2026.

Dược phẩm OPC ghi nhận loạt giao dịch đăng ký bán cổ phiếu từ cựu Chủ tịch và người thân (Ảnh: OPC).

Nếu các giao dịch trên hoàn tất, tổng lượng cổ phiếu OPC được đăng ký bán bởi 4 cá nhân đạt gần 11,99 triệu đơn vị, tương đương khoảng 16% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ông Trịnh Xuân Vương từng giữ chức Chủ tịch HĐQT OPC trong khoảng 10 năm, trước khi chuyển sang vị trí Thành viên HĐQT từ tháng 10/2021.

Các giao dịch đăng ký bán cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của OPC chưa thực sự khởi sắc. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của công ty đạt 258,1 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 29,2 tỷ đồng, giảm 10,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, OPC ghi nhận doanh thu thuần 735,7 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 77,6 tỷ đồng, giảm 1,4%.

Lý giải về sự suy giảm trong quý III, OPC cho biết doanh thu và lợi nhuận chịu tác động từ những khó khăn tại kênh bán hàng OTC. Cụ thể, các quy định mới về thuế đối với hộ kinh doanh, việc tăng cường quản lý thuốc kê đơn cùng áp lực cạnh tranh trên thị trường đã ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Trước tình hình này, doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mại và chính sách hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nhằm duy trì thị trường.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của OPC đạt gần 1.330 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với hơn 426 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 279 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp ở mức gần 173 tỷ đồng, bên cạnh 115 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Nợ phải trả đạt hơn 335 tỷ đồng. Đáng chú ý, OPC không ghi nhận dư nợ vay tài chính tại thời điểm cuối quý III.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu OPC kết phiên 19/11/2026 tại mức 18.600 đồng/cổ phiếu, giảm 0,53% so với phiên liền trước.