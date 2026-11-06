Lãnh đạo V4 kêu gọi châu Âu gia tăng vai trò trong đàm phán về Ukraine

Ngày 5/11, hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống Nhóm Visegrad (V4), gồm Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Tổng thống Hungary András Baka, diễn ra tại thành phố Trenčín, miền Tây Slovakia, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu EC tham dự hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống của nhóm.

Một trong những nội dung đáng chú ý là tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với kinh tế và xã hội châu Âu. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị ngày 5/11, Tổng thống Pellegrini nhận định cuộc xung đột kéo dài đang tạo ra gánh nặng ngày càng lớn đối với các quốc gia châu Âu, cả về kinh tế lẫn tinh thần. Theo ông, nguồn lực mà các nước dành để hỗ trợ Ukraine có thể được sử dụng cho các lĩnh vực trong nước như y tế, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng.

Nhà lãnh đạo Slovakia cho rằng các nước châu Âu không thể tiếp tục chi tới 100 tỷ euro mỗi năm cho một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài mà không đồng thời nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt giao tranh. Ông nhấn mạnh EU cần trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, bởi kết quả đàm phán sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến tương lai an ninh của châu Âu.

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cũng kêu gọi các nước châu Âu xây dựng lập trường đàm phán thống nhất và xác định đại diện của châu lục tại các cuộc tham vấn trong tương lai. Theo ông, sự thiếu phối hợp có thể làm suy yếu vị thế của châu Âu trong quan hệ với Nga và các đối tác quốc tế.

Mặc dù có những quan điểm khác nhau về gánh nặng kinh tế do xung đột gây ra, lãnh đạo 4 nước V4 đã thông qua tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh cam kết ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, triển vọng hội nhập châu Âu và quyền tự vệ của Ukraine trước hành động quân sự của Nga.

Về vấn đề mở rộng EU, các nhà lãnh đạo ủng hộ triển vọng kết nạp thêm thành viên mới, song nhấn mạnh các quốc gia ứng cử viên phải đáp ứng những tiêu chí đã thống nhất và thực hiện đầy đủ các cải cách cần thiết.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận về khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế châu Âu và củng cố an ninh năng lượng trong bối cảnh giá năng lượng gia tăng.