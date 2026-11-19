Nhân dịp đồng bào theo đạo Cao Đài tổ chức Đại lễ kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài (1926 - 2026) vào ngày 15-10 Bính Ngọ (23-11), chiều 19-11, đoàn công tác do ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các họ đạo liên phường Đông Hải, Đô Vinh và họ đạo Trung Thuận (phường Bảo An).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho họ đạo liên phường Đô Vinh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho họ đạo Trung Thuận (phường Bảo An).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho họ đạo liên phường Đông Hải.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin đến các chức sắc, chức việc, tín đồ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026. Nhân dịp đồng bào theo đạo Cao Đài đón Đại lễ 100 năm Khai đạo, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc các chức sắc, chức việc và các tín đồ đón mùa Đại lễ vui tươi, đầm ấm; đồng thời mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương và tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển.