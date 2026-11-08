Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Tân Tri

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội

Chương trình văn nghệ tại ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11; đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2026.

Các đại biểu dự ngày hội

Đoàn công tác tặng quà khu dân cư

Người dân tham dự ngày hội

Thôn Đồng Ý, xã Tân Tri hiện có tổng số 380 hộ, với 1.731 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống. Chi bộ thôn có 110 đảng viên; Ban Công tác Mặt trận có 7 thành viên. Trong năm 2026, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người dân tại ngày hội

Trong năm, thôn đã tổ chức 4 đợt ra quân với khoảng 800 lượt người tham gia, phát quang 3,5 km đường giao thông, khơi thông 700 m cống rãnh, thu gom rác thải và chỉnh trang cảnh quan; bà con Nhân dân đã đóng góp nguồn lực chỉnh trang khu dân cư và làm đường giao thông; công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, Nhân dân nhiệt tình ủng hộ; phong trào đoàn kết phát triển kinh tế được đẩy mạnh.

Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2026, thôn có 350/380 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92%.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín tại ngày hội

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng những kết quả của thôn Đồng Ý đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã, thôn tập trung vận động Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì hoạt động văn nghệ, thể thao; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những việc làm cụ thể vì cộng đồng.

Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và người có uy tín của thôn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tăng cường gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong những công việc chung của thôn.

Người dân thảo luận tại ngày hội

Trong chương trình, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, phương hướng, nhiệm vụ của thôn năm 2027; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà khu dân cư, tặng quà cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín; tặng; lãnh đạo UBND xã Tân Tri khen thưởng các gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại khu dân cư.

Các đại biểu, người dân nhảy sạp tại ngày hội

Người dân thi đi cà kheo tại ngày hội

Người dân, học sinh chơi nhảy dây tại ngày hội

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia bắn nỏ tại ngày hội

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân đã cùng tham gia phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như: bắn nỏ, nhảy sạp, đi cà kheo, nhảy dây, kéo co, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết.