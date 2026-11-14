Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Đình Lập

Các đại biểu dự ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội

Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đình Lập cùng đông đảo người dân trong thôn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu, Nhân dân ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); nghe báo cáo khái quát kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thôn năm 2027.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Thôn Bình Chương, xã Đình Lập hiện có 152 hộ với 595 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán chỉ cùng sinh sống. Nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và một số ngành nghề, dịch vụ khác.

Trong năm 2026, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Khối đại đoàn kết trong khu dân cư tiếp tục được củng cố; tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm được phát huy. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hưởng ứng Chương trình “Thắp sáng đường thôn”, góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp...

Qua đó, thôn đạt những kết quả tích cực: thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 51,36 triệu đồng/năm; 148 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 98%, trong đó có 120 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả thôn Bình Chương đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn và toàn thể Nhân dân trong thôn tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người có uy tín trong cộng đồng; tập trung phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thôn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà khu dân cư thôn Bình Chương, xã Đình Lập

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín tại ngày hội

Đồng chí cũng đề nghị, từ nay đến Tết Đinh Mùi 2027, xã Đình Lập nói chung và thôn Bình Chương nói riêng quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; rà soát, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, để “mọi nhà đều có Tết, mọi người đều vui Xuân”.

Đoàn công tác tặng quà cho các hộ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội

Trong chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho thôn, cho người có uy tín. Đoàn công tác của tỉnh cũng trao quà cho 20 hộ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã Đình Lập cũng tặng quà cho thôn và người có uy tín trên địa bàn thôn.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã Đình Lập tặng quà khu dân cư thôn Bình Chương

Nhân dịp này, Ban Tổ chức ngày hội cũng đã công bố quyết định công nhận "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa" và biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2026 của thôn. Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Bình Chương đã phát động hưởng ứng các phong trào thi đua; xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Người dân biểu diễn vũ điệu kết đoàn trong phần hội của ngày hội đại đoàn kết

Người dân tham gia hoạt động nhảy sạp tại ngày hội

Các đại biểu, người dân tham gia giã bánh ngải tại ngày hội

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân đã cùng tham gia phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như: nhảy sạp, giã bánh ngải, lảy cỏ... tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết.