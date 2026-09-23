Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự chương trình vui Tết Trung thu tại xã Văn Lãng

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo xã Văn Lãng.

Tiểu phẩm diễn tại chương trình

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Các em học sinh dự chương trình

Trong chương trình, các đại biểu và học sinh đã được hòa mình vào không khí vui tươi với các tiểu phẩm, tiết mục múa lân, trò chơi, chương trình văn nghệ đặc sắc và nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc các em học sinh của nhà trường đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; tiếp tục cố gắng học tập tốt, chăm ngoan, lễ phép, đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô, yêu thương ông bà, cha mẹ; tích cực rèn luyện sức khỏe và tham gia các hoạt động tập thể.

Đoàn công tác tặng quà nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm chăm lo, phối hợp tạo điều kiện cho các em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau, để các em đều được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh, tràn đầy tình yêu thương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Văn Lãng tặng quà học sinh nhà trường

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh và xã Văn Lãng đã tặng quà nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Văn Lãng.