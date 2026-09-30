Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau thăm, chúc thọ người cao tuổi

Đến thăm cụ Bùi Văn Thế (100 tuổi, Ấp Trần Hợi), đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước, tặng 5 m vải lụa cùng 1 triệu đồng tiền mặt.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi trao Thiếp chúc mừng và quà của Chủ tịch nước đến cụ ông Bùi Văn Thế (100 tuổi, Ấp Trần Hợi, Xã Trần Văn Thời).

Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi đến thăm cụ Nguyễn Thị Xứng (90 tuổi, ấp Bình Minh), trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cùng quà và tiền mặt trị giá 700.000 đồng.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi trao quà chúc thọ cụ Nguyễn Thị Xứng (90 tuổi, ấp Bình Minh, Xã Trần Văn Thời) nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, thăm hỏi sức khoẻ, đời sống sinh hoạt của các cụ; đồng thời chúc các cụ luôn mạnh khoẻ, sống vui, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và cộng đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người cao tuổi; qua đó lan toả nét đẹp văn hoá truyền thống "kính lão, trọng thọ" của dân tộc./.