Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Hội Cựu giáo chức thành phố. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thăm, chúc mừng Hội Khuyến học thành phố và Hội Cựu giáo chức thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan ghi nhận sự đóng góp của những người làm công tác khuyến học, khuyến tài và tri ân các thế hệ nhà giáo đã nghỉ hưu.

Đồng thời, bày tỏ ấn tượng trước việc nhiều nhà giáo sau khi rời bục giảng vẫn tiếp tục đóng góp cho công tác giáo dục thông qua các hoạt động của hội và tại cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị thành phố. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng gửi lời tri ân đến đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố và các xã, phường cũng như những người làm công tác quản lý, tham mưu phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại Trường chuyên biệt Thanh Tâm (phường Ngũ Hành Sơn), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan gửi lời chia sẻ, động viên đội ngũ giáo viên, nhân viên làm công tác chăm sóc và giáo dục học sinh khiếm khuyết.

Đồng thời, mong muốn các thầy cô tại cơ sở giáo dục chuyên biệt tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tận tâm hỗ trợ từng học sinh học tập, rèn luyện kỹ năng để các em từng bước hòa nhập cộng đồng.