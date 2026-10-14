Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tại Bia di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bia di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo xã Trà Tân dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nguyện tiếp nối sự nghiệp cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước và các anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng và xã Trà Tân dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bia di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa, ghi dấu hoạt động của các thế hệ cán bộ Kiểm tra Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng dâng hương. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn công tác tham quan nhà truyền thống tại khu di tích và ghi sổ lưu niệm.