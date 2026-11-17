Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: PV

Cùng dự có đại diện Thanh tra thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, xã Dân Hòa, phường Phúc Lợi, phường Tây Tựu, phường Phương Liệt (tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu UBND xã, phường).

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã nghe các công dân trình bày ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến các vụ việc.

Trong đó, nội dung các kiến nghị về: Chỉ đạo xử lý tranh chấp, lấn chiếm ngõ đi chung; về cấp đất đối ứng; về điều chỉnh chỉ giới, quy hoạch... trên địa bàn các phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, xã Dân Hòa, phường Phúc Lợi, phường Tây Tựu, phường Phương Liệt.

Sau khi nghe đầy đủ các ý kiến và đại diện các sở, UBND xã, phường báo cáo, làm rõ một số nội dung trong phản ánh, kiến nghị của công dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã kết luận, chỉ đạo cụ thể đối với từng vụ việc.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn đề nghị Văn phòng thành phố, Thanh tra thành phố rà soát lại những nội dung đã thực hiện và kiểm tra những nội dung phát sinh công dân nêu; đề nghị chính quyền cơ sở đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh trên địa bàn, không để kéo dài nhiều năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị, Ban Tiếp công dân thành phố, Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các sở, ngành và các đơn vị liên quan giải quyết đến cùng vấn đề, trả lời người dân bằng văn bản, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân; kịp thời tham mưu giải pháp xử lý đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, trên cơ sở đúng quy định pháp luật.