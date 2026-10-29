Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn Đại sứ Vương quốc Thái Lan

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Văn hóa và Thể thao; Văn phòng UBND tỉnh và đại diện Công ty TNHH Chân Tâm.

Phát biểu chào mừng Đoàn Đại sứ Vương quốc Thái Lan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và các thành viên trong Đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình; đồng thời khẳng định Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm của bà Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền và phái đoàn có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (06/8/1976 - 06/8/2026), tiếp tục củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Việc tổ chức Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại chùa Tam Chúc là hoạt động có ý nghĩa về văn hóa, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát về tình hình phát triển của tỉnh Ninh Bình sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó nhấn mạnh: Sau sắp xếp, Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch di sản và tâm linh hàng đầu khu vực. Hiện nay, tỉnh đang tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; phát triển theo hướng Đô thị Di sản thiên niên kỷ, công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Ninh Bình có hệ thống di sản văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo rất phong phú, đa dạng; là một trong những trung tâm tôn giáo lớn của cả nước, với sự song hành lâu đời của hai tôn giáo lớn là Công giáo và Phật giáo cùng hệ thống tín ngưỡng dân gian đặc sắc. Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và Phật giáo lâu đời. Vùng đất cố đô Hoa Lư từng là trung tâm chính trị, văn hóa của quốc gia Đại Cồ Việt dưới triều Đinh - Tiền Lê, lưu giữ những dấu tích quan trọng về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ rất sớm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Ninh Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế về di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và du lịch tâm linh. Khu Du lịch Tam Chúc là điểm đến có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động Phật giáo và giao lưu văn hóa quốc tế.

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt Đoàn Đại sứ Vương quốc Thái Lan, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình; đồng thời thông tin về ý nghĩa của Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia và mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp của tỉnh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại lễ.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan, từ năm 1995, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tổ chức Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại các ngôi chùa ở nước ngoài như một hoạt động ngoại giao văn hóa, góp phần củng cố tình hữu nghị và tăng cường kết nối nhân dân thông qua Phật giáo. Đại lễ dâng y Kathina lần thứ 19 được Bộ Ngoại giao Thái Lan chọn và tổ chức tại chùa Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, dự kiến vào ngày 14/11/2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thái Lan.

Đại sứ mong muốn tỉnh Ninh Bình quan tâm, tạo điều kiện phối hợp tổ chức sự kiện, đồng thời trân trọng mời đại diện lãnh đạo tỉnh tham dự Đại lễ.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp.

Trao đổi với Đoàn Đại sứ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức ghi nhận đề xuất của Đoàn về việc tổ chức Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại chùa Tam Chúc; đồng thời khẳng định: Lễ dâng y Kathina Hoàng gia là một truyền thống văn hoá - tâm linh cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Phật giáo Nam tông, hướng con người tới những giá trị tốt đẹp và sự kết nối cộng đồng. Việc Hoàng gia Thái Lan phối hợp tổ chức Lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại Việt Nam không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng, mà còn là biểu tượng cao đẹp gắn kết văn hoá, niềm tin tâm linh và tình hữu nghị chân thành giữa hai nước. Tỉnh Ninh Bình đánh giá cao sự chủ động, tinh thần hợp tác và những nỗ lực của Đại sứ quán Thái Lan nói chung cũng như bà Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nói riêng trong việc kết nối, thúc đẩy sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà Đại sứ và Đại sứ quán Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác văn hóa, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu giữa tỉnh Ninh Bình với các địa phương của Thái Lan nhằm thiết lập quan hệ kết nghĩa, mở rộng hợp tác lâu dài.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan của tỉnh phối hợp trao đổi, rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định, bảo đảm việc chuẩn bị và tổ chức Đại lễ trang trọng, chu đáo.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh Ninh Bình cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Thái Lan và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia diễn ra trang trọng, tôn nghiêm, an toàn, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa tỉnh Ninh Bình với các đối tác Thái Lan nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.