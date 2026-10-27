Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác UBND thành phố Hải Phòng

Buổi làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 địa phương của Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình làm việc

Năm 2027, thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp. Đây là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng đăng cai tổ chức chương trình.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại chương trình làm việc

Tại chương trình làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cụ thể về nội dung chuẩn bị, quy trình tổ chức để bảo đảm chương trình diễn ra thành công, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 địa phương Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc năm 2027.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, dù chương trình chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn. Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức các kỳ gặp gỡ, hội nghị trước đây, tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn và phối hợp, hỗ trợ thành phố Hải Phòng trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh chủ động trao đổi, làm rõ các nội dung chuyên môn, quy trình phối hợp và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức, góp phần bảo đảm chương trình diễn ra thành công, trang trọng.

Đồng chí cũng thông tin về tình hình triển khai các nội dung hợp tác với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã được thống nhất, ký kết tại chương trình năm trước, trong đó có Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, việc nâng cấp các cặp cửa khẩu và hợp tác thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu hai bên…

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao đổi các nội dung tại chương trình làm việc

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại chương trình làm việc

Tại chương trình, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn đã thông tin, trao đổi cụ thể và làm rõ một số nội dung đoàn công tác UBND thành phố Hải Phòng quan tâm liên quan đến: công tác tham mưu xây dựng, tổ chức chương trình, việc chủ động trao đổi, thống nhất các nội dung hội đàm, các nội dung ký kết tại chương trình; không gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh/khu; công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế… đảm bảo trọng thị theo nghi lễ ngoại giao.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng trao đổi các nội dung tại chương trình làm việc

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tặng quà lưu niệm lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng

Qua chương trình làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan; giao Sở Ngoại vụ hai tỉnh, thành phố làm đầu mối, chủ trì phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, góp phần tổ chức thành công Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 địa phương Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc năm 2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề xuất thành phố Hải Phòng nghiên cứu hoàn thiện túi quà tặng chung mang biểu trưng của 5 địa phương; nghiên cứu đề xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các hoạt động phù hợp.