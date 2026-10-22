Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Sự kiện là dịp để hai bên trao đổi về định hướng và các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với các đối tác Hàn Quốc, trọng tâm là hợp tác lĩnh vực lao động, đào tạo tiếng Hàn và giao lưu văn hóa.

Đoàn đại biểu hai bên gặp và làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn vui mừng chào đón ông Seo Won Sam cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh; đồng thời khẳng định tỉnh Lạng Sơn luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) với các đối tác Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn (bên phải) và ông Seo Won Sam, Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (bên trái) trao đổi các nội dung tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh Lạng Sơn về du lịch, kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics, năng lượng tái tạo và định hướng thu hút đầu tư các lĩnh vực công nghiệp xanh, chế biến, chế tạo vào khu, cụm công nghiệp…

Về định hướng hợp tác với Hàn Quốc, tỉnh Lạng Sơn quan tâm mở rộng chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, nhất là lao động thời vụ; tăng cường đào tạo tiếng Hàn và trang bị kiến thức pháp luật cho người lao động...

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và xây dựng nông thôn mới, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối với các địa phương Hàn Quốc nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thành viên đoàn công tác Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, ông Seo Won Sam bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và làm việc tại tỉnh, đồng thời, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn dành cho cá nhân ông và đoàn công tác.

Ông Seo Won Sam khẳng định, việc tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và đối tác hai nước có ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Ông mong muốn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, phối hợp trong công tác bảo hộ công dân, đồng thời đề xuất tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm, đặc biệt là chương trình tiếp nhận lao động thời vụ… Qua đó mở rộng cơ hội việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà lưu niệm của tỉnh cho ông Seo Won Sam

Qua buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường kết nối, phát huy tiềm năng, thế mạnh và những điểm tương đồng giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương, đối tác Hàn Quốc để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực… Qua đó khai thác hiệu quả lợi thế của mỗi bên, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các đối tác Hàn Quốc ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn công tác

Trên cơ sở những nội dung trao đổi, thống nhất, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn ông Seo Won Sam và các thành viên đoàn công tác tiếp tục là cầu nối, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Lạng Sơn; thúc đẩy kết nối với các địa phương, cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc để từng bước triển khai các chương trình hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các nội dung hợp tác. Đồng chí trân trọng mời ông Seo Won Sam và các thành viên đoàn công tác tham dự sự kiện về logistics do tỉnh tổ chức trong thời gian tới.