Lãnh đạo UBND tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu tại trường Tiểu học Thạch Đạn, xã Cao Lộc

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cao Lộc.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình Đêm hội Trăng rằm

Tại chương trình, các đại biểu và các em học sinh được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, các em học sinh trên địa bàn xã còn được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, sôi nổi khác như: thi trang trí mâm cỗ đẹp; phá cỗ; rước đèn; chơi các trò chơi dân gian… Các hoạt động ý nghĩa tại chương trình đã tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, động viên các em học sinh

Tại đêm hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, luôn mạnh khoẻ, chăm ngoan, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập để góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn xã

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho các em học sinh tại chương trình

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao quà cho đại diện Trường Tiểu học Thạch Đạn

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cao Lộc trao quà cho các em học sinh tại chương trình

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã dành tặng nhiều phần quà trung thu ý nghĩa cho các em học sinh trên địa bàn xã Cao Lộc. Những phần quà là sự động viên thiết thực, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời, động viên thiếu nhi trên địa bàn xã nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cho tương lai.